Одна из школ Рязанского района присоединилась к городской акции «Добрые крышечки»

Учащиеся, их родители и весь педагогический коллектив корпуса №4 школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, стали участниками благотворительной акции «Добрые крышечки». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Собранные пластиковые крышечки будут переданы в специальный комплекс для переработки сырья. Вырученные деньги направят организаторам акции для благотворительных целей: обычно средства идут на покупку колясок для детей-инвалидов, — отметил представитель школы.

Напомним, что школа №2090 имени Паперника расположена по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)