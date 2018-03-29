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Одна из школ Рязанского района присоединилась к городской акции «Добрые крышечки»
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Одна из школ Рязанского района присоединилась к городской акции «Добрые крышечки» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Учащиеся, их родители и весь педагогический коллектив корпуса №4 школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, стали участниками благотворительной акции «Добрые крышечки». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Собранные пластиковые крышечки будут переданы в специальный комплекс для переработки сырья. Вырученные деньги направят организаторам акции для благотворительных целей: обычно средства идут на покупку колясок для детей-инвалидов, — отметил представитель школы.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника расположена по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)
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