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Школьники из Текстильщиков посетили парк «Кузьминки-Люблино» и Музей русской усадебной культуры
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Школьники из Текстильщиков посетили парк «Кузьминки-Люблино» и Музей русской усадебной культуры 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Учащиеся пятого класса школы №654 имени Фридмана приняли участие в экскурсии по парку «Кузьминки-Люблино» и Музею русской усадебной культуры. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Экскурсия прошла в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Вопросы по двум объектам были очень интересные. Все ответы можно было найти на стендах, и ребята командой быстро справились с заданиями, — сказал представитель администрации.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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