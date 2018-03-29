Школьники из Текстильщиков посетили парк «Кузьминки-Люблино» и Музей русской усадебной культуры

Учащиеся пятого класса школы №654 имени Фридмана приняли участие в экскурсии по парку «Кузьминки-Люблино» и Музею русской усадебной культуры. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Экскурсия прошла в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Вопросы по двум объектам были очень интересные. Все ответы можно было найти на стендах, и ребята командой быстро справились с заданиями, — сказал представитель администрации.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)