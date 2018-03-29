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Руководители школ Москвы и Пензы обменялись опытом в Коптеве
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Руководители школ Москвы и Пензы обменялись опытом в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Школу №185 на Михалковской улице 27 марта посетили директора образовательных организаций из Пензы и города Балаково — всего 30 человек. Встреча проходила в рамах курса повышения квалификации «Эффективный руководитель системы образования».
— Это уже не первые команды директоров школ, приезжающих на обучение в Москву. Руководители образовательных организаций из Пензы и Балаково посетили учебные кабинеты и лаборатории нашей школы, библиотеку-медиатеку, актовый и спортивные залы, — уточнил представитель школы №185.
В конференц-зале члены административной команды школы поделились опытом реализации ряда ключевых проектов московского образования, ответили на вопросы о деятельности образовательной организации. (ео)
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