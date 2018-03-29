Руководители школ Москвы и Пензы обменялись опытом в Коптеве

Школу №185 на Михалковской улице 27 марта посетили директора образовательных организаций из Пензы и города Балаково — всего 30 человек. Встреча проходила в рамах курса повышения квалификации «Эффективный руководитель системы образования».

— Это уже не первые команды директоров школ, приезжающих на обучение в Москву . Руководители образовательных организаций из Пензы и Балаково посетили учебные кабинеты и лаборатории нашей школы, библиотеку-медиатеку, актовый и спортивные залы, — уточнил представитель школы №185.

В конференц-зале члены административной команды школы поделились опытом реализации ряда ключевых проектов московского образования, ответили на вопросы о деятельности образовательной организации. (ео)