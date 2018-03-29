В Плесецком районе директора школы для осуждённых уволят за тягу к образованию

В региональном УФСИН — новый скандал с хищением казеных средств в Плесецком районе. По подозрению сотрудников службы собственной безопасности регионального Управления ФСИН, директор школы в одном из подразделений ведомства похитил более 73 тысяч рублей. Но, в отличие от офицера, который тратил бюджетные деньги на бензин в поездках к семье, педагог решил улучшить свой профессиональный уровень и съездил на курсы дополнительного образования.

— На эти деньги он выезжал на дополнительные учения без согласования с вышестоящим руководством. Повышал квалификацию, которая не была нужна ему по работе, — рассказала начальник пресс-службы УФСИН России по Архангельской области Лариса Знатных.

Тяга к знаниям за казенный счет стоила руководителю работы в отличие от сотрудника ведомства, укравшего более тысячи литров горючего. Директора уже увольняют. Ему придется выплатить потраченные деньги обратно в бюджет. Следственные органы проведут проверку по данному делу и вынесут процессуальное решение.