В МФЮА выступит журналистка Мария Штейн

31 марта в УК «Калужский» МФЮА (Введенского,1а) в рамках проекта «Университетские субботы» выступит журналист, телеведущая, мастер Института журналистики МФЮА Мария Юрьевна Штейн с мастер-классом «Основы мастерства телеведущего». Мероприятие начнется в 12.00. Приглашаются ученики 10-11 классов и студенты колледжей!

Просветительско-образовательный проект для школьников, студентов и взрослых «Университетские субботы» открылся в столице в сентябре 2013 года. В рамках проекта на базе ведущих вузов Москвы проходят лекции, семинары и мастер-классы, экскурсии, причем не только по субботам, а также в будние дни.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Университетские субботы»: http://us.dogm.mos.ru/. Кроме того, регистрацию необходимо будет пройти и в университете, поэтому необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.