Всероссийская акция «100 баллов для победы» стартует 5 апреля в Новосибирске

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Четвертая всероссийская акция «100 баллов для победы» начнется 5 апреля в Новосибирске , а затем пройдет в других регионах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Рособрнадзора.

Ежегодно в рамках акции выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

"Всероссийская акция «100 баллов для победы» проводится по инициативе Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки. В этом году она состоится в четвертый раз и будет посвящена Году волонтера и добровольца в России . Акция стартует 5 апреля в Новосибирске, а затем пройдет и в других регионах", — отметили в пресс-службе.

"Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» примут не только учащиеся десятых и одиннадцатых классов, но и волонтеры, кадеты, активисты школьных объединений. Главными героями Всероссийской акции по традиции станут стобалльники. Сегодня они учатся в лучших вузах Сибирского федерального округа и готовы поделиться своими знаниями и впечатлениями об экзамене. Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ по обществознанию, физике, химии и математике, ответят на вопросы школьников, которые волнуют их в преддверии государственной итоговой аттестации", — сказали в пресс-службе ведомства.