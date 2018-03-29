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Порядка 70 девятиклассников в 2018 году будут сдавать ОГЭ на татарском языке
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Порядка 70 девятиклассников в 2018 году будут сдавать ОГЭ на татарском языке 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Порядка 70 выпускников девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) в Татарстане на татарском языке, еще 23 человека выбрали татарский язык и литературу в качестве дополнительного экзамена. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.
"У нас девятые классы сдают четыре экзамена, из них два экзамена, русский язык и математика — обязательные, и два экзамена по выбору. Поэтому школьники Татарстана, выпускники девятых классов, имеют право выбрать экзамен по татарскому языку и литературе.
Порядка 20 человек выбрали татарский язык и литературу как экзамен. Как язык сдачи ОГЭ [выбрали] где-то порядка 73 [человека]", — сказал он.
Хадиуллин добавил, что форму сдачи экзамена по татарскому языку и литературе муниципальные органы управления образования выбирают самостоятельно, поскольку муниципалитеты республики неоднородны по национальному составу — везде нужен индивидуальный подход. «Они [районы] сами выбирают, либо изложение, либо диктант, по билетам — разные формы. Мы таким образом даем возможность более индивидуально подойти к каждому выпускнику девятых классов», — сказал он.
ОГЭ для выпускников девятых классов в 2018 году пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) — с 4 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в 2018 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем учебным предметам.
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