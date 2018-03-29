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В школе на Жулебинском бульваре прошли экологические уроки
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В школе на Жулебинском бульваре прошли экологические уроки 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В начальных и средних классах школы № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова состоялись уроки Всероссийской акции «Вода и здоровье». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Уроки проведены в 4 «А», 3 «Г», 4 «Б», 2 «В», 2 «Г», 9 «Б» классах школьного корпуса № 2, — уточнили в школе.
Занятие провели эколидеры-ученики 9-11-х классов. Цель — ознакомить ребят с задачами проекта «Вода и здоровье», рассказать, какие действия необходимо предпринимать при обнаружении несоответствия качества воды гигиеническим нормам. (вт)
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