В школе на Жулебинском бульваре прошли экологические уроки

В начальных и средних классах школы № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова состоялись уроки Всероссийской акции «Вода и здоровье». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Уроки проведены в 4 «А», 3 «Г», 4 «Б», 2 «В», 2 «Г», 9 «Б» классах школьного корпуса № 2, — уточнили в школе.

Занятие провели эколидеры-ученики 9-11-х классов. Цель — ознакомить ребят с задачами проекта «Вода и здоровье», рассказать, какие действия необходимо предпринимать при обнаружении несоответствия качества воды гигиеническим нормам. (вт)