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Преподаватели Института Пушкина приняли участие в конференции «Искатель»
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Преподаватели Института Пушкина приняли участие в конференции «Искатель» 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В школе № 1434 «Раменки» состоялась международная научно-практическая конференция «Искатель».
Начало деятельности конференции было положено в 1992 году, и уже четверть века это мероприятие ежегодно принимает десятки учеников, готовых представить свои исследовательские работы. Первые научные шаги учащимся помогают осуществлять опытные педагоги школы, а также ученые и студенты разных российских и зарубежных вузов. Институт Пушкина — давний партнер школы «Раменки». Преподаватели института традиционно принимают участие в проведении конференции «Искатель».
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