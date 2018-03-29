Преподаватели Института Пушкина приняли участие в конференции «Искатель»

В школе № 1434 «Раменки» состоялась международная научно-практическая конференция «Искатель».

Начало деятельности конференции было положено в 1992 году, и уже четверть века это мероприятие ежегодно принимает десятки учеников, готовых представить свои исследовательские работы. Первые научные шаги учащимся помогают осуществлять опытные педагоги школы, а также ученые и студенты разных российских и зарубежных вузов. Институт Пушкина — давний партнер школы «Раменки». Преподаватели института традиционно принимают участие в проведении конференции «Искатель».