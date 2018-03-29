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Ученики школы №2005 попали в «ледниковый период»
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Ученики школы №2005 попали в «ледниковый период» 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Ученики 1 «Б» класса школы № 2005 на Родионовской улице посетили музей «Ледниковый период», где для них состоялся необычный музейный урок.
— Дети познакомились с животными ледникового периода: увидели шерстистых носорогов, гиен, мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей, — побывали в настоящей пещере древних людей, примерили на себя повседневную одежду кроманьонцев и подержали в руках их оружие, — рассказал руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.
Очень важным для детей стало то, что экспонаты можно было пощупать, погладить и обнять. Первоклассники познакомились с наскальной живописью и попробовали сами сделать подобные рисунки. (ск)
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