Ученики школы №2005 попали в «ледниковый период»

Ученики 1 «Б» класса школы № 2005 на Родионовской улице посетили музей «Ледниковый период», где для них состоялся необычный музейный урок.

— Дети познакомились с животными ледникового периода: увидели шерстистых носорогов, гиен, мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей, — побывали в настоящей пещере древних людей, примерили на себя повседневную одежду кроманьонцев и подержали в руках их оружие, — рассказал руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов

Очень важным для детей стало то, что экспонаты можно было пощупать, погладить и обнять. Первоклассники познакомились с наскальной живописью и попробовали сами сделать подобные рисунки. (ск)