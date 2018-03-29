В преображенской школе пройдет научная конференция «Хочу все знать»

Общешкольная научная конференция даст старт талантливым ученикам. Регистрация на мероприятие скоро заканчивается.

Конференция «Хочу все знать» проходит каждый год и уже зарекомендовала себя как своеобразный лифт для одаренных и пытливых умом учеников, увлеченных исследовательской деятельностью. Конференция проходит в рамках Национального проекта «Наша новая школа» и Московской целевой программы «Развитие столичного образования».

Как отмечает заместитель директора школы №1080 «Экополис» Наталья Иванова , новые Федеральные госстандарты образования нацелены поддержать учеников, которые тянутся к знаниям и хотят заниматься научными исследованиями. Именно эту задачу и призвана решить конференция «Хочу все знать» — она пройдет в школе 20 апреля. Сейчас юные исследователи, среди которые есть и ученики младших классов, готовятся представлять свои проекты в разнообразных секциях, которые охватят естественнонаучное, экологическое, техническое и гуманитарное направления.

Регистрация участников завершается через неделю, 5 апреля.