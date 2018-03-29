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Администрация Ростова и ДГТУ заключили соглашение о сотрудничестве
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Администрация Ростова и ДГТУ заключили соглашение о сотрудничестве 

Деловое сообщество 58 минут назад
— ДГТУ является нашим многолетним стратегическим партнером по множеству направлений и проектов. Это действительно уникальный вуз, осуществляющий подготовку по 148 направлениям, которые сегодня востребованы на предприятиях машиностроения, авиастроения, приборостроения, станкостроения, металлургии, сельхозмашиностроения и военно-промышленного комплекса юга России, — прокомментировал Виталий Кушнарев, — Наша совместная работа дает хороший результат, уверен, что такое взаимодействие нужно не только продолжать, но и развивать.
По оперативным данным статистической отчетности за 2017 год на инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций Ростова-на-Дону было направлено 103,8 млрд рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 103,7%. Индекс физического объема — 101,2%.
По словам главы Администрации, свой ощутимый вклад в эти результаты внес и опорный вуз страны — Донской государственный технический университет.
Исключительно важными стали такие проекты, как «Медиапарк „Южный Регион-ДГТУ“, входивший в Перечень приоритетных инвестиционных проектов города Ростова, а также в число 100 Губернаторских проектов, совместная работа муниципального коворкинга „Новый Ростов“ и промышленного коворкинга „Гараж“. Помимо этого, эффективную работу показывают такие проекты опорного университета, как профильные классы в школах, детский университет, родительский университет, академия абитуриента.
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