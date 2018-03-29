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Школьники Выхина-Жулебина создали AR-проекты дополненной реальности
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Школьники Выхина-Жулебина создали AR-проекты дополненной реальности 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Школа № 1793 и при поддержке Школы Новых Технологий провела первый городской хакатон проектов дополненной реальности в конструкторе EV Toolbox ADVANCED. Двенадцать команд соревновались за победу в номинации «Лучшее мобильное AR-приложение».
Школа № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова из района Выхино-Жулебино заняла первое место, разработав два мобильных приложения — «AR-ABC» и «Puzzles». В разработке участвовали два ученика 7 «Б» класса и один представитель 11 «А» класса.
Команда награждена дипломом I степени. (вт)
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