Школьники Выхина-Жулебина создали AR-проекты дополненной реальности

Школа № 1793 и при поддержке Школы Новых Технологий провела первый городской хакатон проектов дополненной реальности в конструкторе EV Toolbox ADVANCED. Двенадцать команд соревновались за победу в номинации «Лучшее мобильное AR-приложение».

Школа № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова из района Выхино-Жулебино заняла первое место, разработав два мобильных приложения — «AR-ABC» и «Puzzles». В разработке участвовали два ученика 7 «Б» класса и один представитель 11 «А» класса.

Команда награждена дипломом I степени. (вт)