Студенты Стерлитамака обратились к главе Башкирии с жалобой на коррупцию

На сайте петиций change.org появилось письмо стерлитамакского студента Артура Ахмадеева, адресованное главе Башкирии Рустэму Хамитову , в котором он обвиняет преподавателей Стерлитамакского филиала БашГУ в коррупции.

По словам студента, в филиале «колоссальным образом расцвела коррупция среди преподавателей».

«Мы, конечно, знаем, что во всех вузах не только у нас в республике, но и в стране всегда существовала и существует практика получения оценок за взятки. Но в большинстве своем это происходит в тех случаях, когда студент поступил в вуз не для получения знаний, и у него много денег и он покупает оценки… Но, то, что сделали преподаватели Стерлитамакского филиала БашГУ просто даже не укладывается в голове, они по сути легализовали коррупцию в университете, — написано в письме (орфография сохранена).

Далее описывается механизм: к защите допускаются только купленные у конкретного преподавателя дипломные работы. Каждая стоит 25 тысяч рублей. Но перед этим преподаватель настоятельно рекомендует пройти курсы по подготовке к защите купленного диплома, они тоже стоят 25 тысяч рублей.

В своей петиции, которую на момент публикации подписало 48 человек, студенты просят главу РБ принять меры, так как многие из них из простых семей и у их родителей нет таких денег.

«Мы не знаем, что с этим делать и боимся, что у нас просто не получится закончить вуз, в котором мы проучились 5 лет» — заключает автор.

К слову, под петицией появился комментарий, в котором данное письмо названо провокацией, а описанная история — ложью.

С самой петицией можно ознакомиться здесь.