Россия предложила Ташкенту отправить учителей русского языка в Узбекистан

Дагестана и Ранее подобная инициатива была реализована в Таджикистане . В прошлом году группа педагогов из Костромской и Кемеровской областей, Башкирии Татарстана отправилась в Таджикистан, чтобы преподавать русский язык, математику, информатику, физику, биологию и химию.

Министерство образования и науки России предложило узбекской стороне отправить сюда отряд учителей по примеру Таджикистана. Но для Узбекистана число преподавателей предполагается значительно увеличить", — отметил руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика.

При этом он посетовал на то, что ответа от государственных структур Узбекистана пока не последовало, хотя прошло уже полгода.

По словам Шулика, российское правительство уже выстроило систему подбора преподавателей русского языка и литературы для регионов Узбекистана и теперь ждет ответного решения компетентных органов республики.

"Россия обязуется подобрать квалифицированных педагогов, будет платить им специальную зарплату. В принципе, у нас требования небольшие, чтобы местная сторона предоставила жилье и необходимые условия для работы", — рассказал чиновник.

Российский центр науки и культуры в Ташкенте планирует в ближайшие годы открыть в Узбекистане 12 региональных центров русского языка.

Первый подобный центр был создан в марте прошлого года в Узбекском государственном университете мировых языков. Здесь проходят обучение студенты, а также повышают квалификацию педагоги русского языка и литературы. Он оснащен современными мультимедийными системами, литературой, аудио— и видеоматериалами.

Сегодня в Узбекистане наблюдается устойчивый рост интереса к русскому языку и культуре, а также к получению высшего образования по российским стандартам.

Ежегодно тысячи абитуриентов из республики поступают в российские вузы. При этом более двух тысяч зачисляются на бюджетные места, в том числе по образовательной квоте, выделяемой правительством России. По общему количеству учащихся в России — более 25 тысяч — Узбекистан находится на одном из первых мест среди стран СНГ.

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