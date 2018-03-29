На Преображенке выбрали самых креативных педагогов столицы

Темоцентр провел олимпиаду для школьных учителей информатики.

В финал олимпиады вышли тридцать самых креативных учителей. Финал намечен на 31 марта.

Второй тур олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» прошел в Московском центре технологической модернизации образования (Темоцентр) в формате хакатона по робототехнике. Учителя, чьи проекты были признаны лучшими, попали в финал олимпиады. По условиям конкурса, педагогам нужно было представить авторский сценарий урока по информатике для образовательного проекта «Московская электронная школа».

Олимпиада для учителей информатики стартовала в конце 2017 года. На следующий этап вышли более трехсот педагогов, которые смогли выступить в первом и втором турах в индивидуальном и командном раундах.

Победитель станет экспертом Темоцентра — но это еще не все. Генеральный партнер проекта ГК «Просвещение» порадует победителей экскурсией в Кремниевую долину. Бонусы ждут и те школы, от которых выступило наибольшее число победителей. В них установят оборудование для «классов будущего» — «Робо-классов».