Колледж «Царицыно» станет площадкой для проведения этапа демонстрационного экзамена

Второй этап демонстрационного экзамена по робототехнике пройдет в колледже «Царицыно». Первая часть конкурса завершилась в среду, 28 марта.

Столичные студенты соревновались друг с другом по двум направлениям: «Мобильная робототехника» и «Прототипирование». Ребята демонстрировали свои знания, умения и навыки в разработке мобильных роботов и систем управления ими.

По словам руководителя Ресурсного центра «Воробьевы горы» Игоря Павлова, который и является организатором демонстрационного экзамена, такого рода конкурсы очень важны для развития школьников и их профориентации.

Победителей фестиваля наградят специализированными сертификатами.

— Многие вузы начинают включать этот сертификат в портфолио студента, и он засчитывается как достижения абитуриента, — поясняет Павлов.

Дата и направления второго этапа демонстративного экзамена пока уточняется.