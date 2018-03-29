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Колледж «Царицыно» станет площадкой для проведения этапа демонстрационного экзамена
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Колледж «Царицыно» станет площадкой для проведения этапа демонстрационного экзамена 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Второй этап демонстрационного экзамена по робототехнике пройдет в колледже «Царицыно». Первая часть конкурса завершилась в среду, 28 марта.
Столичные студенты соревновались друг с другом по двум направлениям: «Мобильная робототехника» и «Прототипирование». Ребята демонстрировали свои знания, умения и навыки в разработке мобильных роботов и систем управления ими.
По словам руководителя Ресурсного центра «Воробьевы горы» Игоря Павлова, который и является организатором демонстрационного экзамена, такого рода конкурсы очень важны для развития школьников и их профориентации.
Победителей фестиваля наградят специализированными сертификатами.
— Многие вузы начинают включать этот сертификат в портфолио студента, и он засчитывается как достижения абитуриента, — поясняет Павлов.
Дата и направления второго этапа демонстративного экзамена пока уточняется.
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