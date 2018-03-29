Законопроект о совершенствовании целевого обучения принят в первом чтении Госдумой

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании механизма целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Решение было принято в ходе пленарного заседания.

Законопроект направлен на совершенствование механизмов целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и установление особенностей приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования.

«Законопроектом сохраняются в основном действующие нормы в части целевого обучения, которое осуществляется на основе договора о целевом обучении между гражданином и заказчиком целевого обучения: федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации , органом местного самоуправления, юридическим лицом. Законопроектом указанный перечень дополняется индивидуальными предпринимателями», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе указывается, что вместе с тем из существенных условий договора о целевом обучении исключается обязательство заказчика целевого обучения по организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а также основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству.

Также законопроект вводит новую норму об установлении в договоре о целевом обучении срока осуществления трудовой деятельности в организации, определенной указанным договором, но не менее трех лет, и срока трудоустройства в эту организацию.

При этом ответственность заказчика целевого обучения за нетрудоустройство гражданина законопроектом устанавливается не двукратно размеру мер социальной поддержки, как в действующем федеральном законе, а в сумме, равной трехкратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте РФ, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

Законопроектом также уточняется, что к ответственности, возникающей в случае неисполнения обязательств в рамках договора целевого обучения, дополнительно предусматривается штраф в размере расходов на обучение гражданина соответствующего бюджета, за счет средств которых обучается гражданин, в случае соответствующего неисполнения обязательств гражданином или заказчиком целевого обучения.

Данный штраф направляется на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования.