В проекте ФГОС Минобрнауки РАН узрела коррупционные риски

Тем самым подтверждены опасения педагогического сообщества страны о том, что новые ФГОС откатят российское образование далеко назад. Регресс же задуман сугубо для наживы монополиста с кипрского офшора.

Келейно разработанные Минобранауки Стандарты рассчитаны на начальную и основную школу — 1-9 классы. Однако как рядовые учителя, так и педагогическая наука отринула навязываемое министром Васильевой нововведение.

Вице-президент РАН Юрий Балега призвал главу Минобрнауки к гласности и прозрачности в деле разработки и обсуждения ФГОС.

В частности, академик предлагает перенести обсуждение Стандартов на единую площадку, а на сайте министерства сообщать о выводах экспертиз.

Академик порекомендовал г-же министру заняться обеспечением «контроля независимости групп экспертов», работающих над учебниками новых ФГОС. Как заявил академик, крайне необходимо образовать совет, который выступит арбитром в спорах экспертов, занятых отбором новых учебников, сообщают СМИ.

Балега справедливо порекомендовал ввести и соблюдать антикоррупционные процедуры против лоббирования издательствами собственной коммерческой выгоды. При этом деятельность по отбору лучших учебников РАН предлагает перевести на постоянную основу с целью их периодического обновления с учетом научных открытий.

Пока же ситуация в этом направлении удручающая. Как отметил академик Балега, «примерно 90 процентов авторов учебников задействованы в подготовке ФГОС». Это, по его мнению, и есть упомянутые ранее конфликт интересов и коррупционные риски.

Академик прям: «Созданы условия, при которых экспертиза может быть использована для конкурентной борьбы и дискриминации конкурирующих научных школ».

Балега не голословен. Он обратил внимание на исключенные из федерального перечня учебников по математике (Людмила Петерсон, Наум Виленкин), пособия по системе развивающего развития (Леонид Занков), учебника по русскому языку (Светлана Львова ).

В федеральный перечень ныне внесено 1377 учебников: 82 по русскому языку, 81 — по литературе, только же по английскому языку…

Министр Васильева, однако, заявила, что российской школе достаточно двух-четырех учебников по одному предмету… Так ведь это убийство отечественного образования на корню и педагогической науки как таковой.