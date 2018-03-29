Госдума приняла в первом чтении проект о совершенствовании целевого обучения специалистов

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Госдума приняла в четверг в первом чтении правительственный законопроект, совершенствующий целевое обучение специалистов. Согласно инициативе кабмина , механизм целевого обучения будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем профессиональном.

Как пояснила ТАСС член профильного комитета Госдумы по образованию и науке, координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Алена Аршинова, законопроект предусматривает повышение ответственности всех сторон договора о целевом обучении. «Прежде всего, это касается работодателей, которые нередко не выполняют свои обязательства перед выпускником вуза. Речь идет о взыскании неустойки в размере затраченных на его обучение средств, если он не исполнил обязательства по трудоустройству», — отметила депутат.

Аналогичную материальную ответственность будут нести и обучающиеся в случае неисполнения своих обязательств. «Вводится норма об установлении в договоре о целевом обучении срока осуществления трудовой деятельности в организации, определенной указанным договором, но не менее трех лет, и срока трудоустройства в эту организацию», — говорится в сопроводительных материалах.

По мнению Аршиновой, предлагаемые законопроектом меры «устанавливают ответственность сторон договора [о целевом обучении] не только друг перед другом, но и перед бюджетом, средства которого израсходованы на обучение гражданина». В договоре о целевом обучении будут устанавливаться срок трудовой деятельности выпускника в организации и срок трудоустройства в эту организацию.

"Повышается ответственность заказчика целевого обучения за нетрудоустройство гражданина — вместо предусмотренного сейчас двукратного размера социальной поддержки устанавливается трехкратная величина среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте федерации, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении", — рассказала Аршинова.

Законопроектом также дополняется перечень категорий компаний, заключая договор с которыми, граждане имеют право на прием на целевое обучение. Так, в список войдут компании, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, дочерние хозяйственные общества государственных компаний, а также организации, созданные госкорпорациями. Согласно законопроекту, прием на целевое обучение будет осуществляться по специальностям и направлениям подготовки в пределах квоты, которая будет устанавливаться правительством РФ.

Ответ на запрос экономики

Аршинова уверена, что этот законопроект наряду с другими мерами будет способствовать реализации поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости подготовки квалифицированных кадров для экономики страны.

"Необходимость серьезного совершенствования механизма целевого приема и целевого обучения подтверждается статистикой по договорам о целевом приеме и целевом обучении. Анализ таких договоров за последние два года выявил, что более половины договоров о целевом приеме и о целевом обучении составлены с нарушением закона — не содержат мер соцподдержки студентов и сроков трудоустройства", — отметила она, выступая на пленарном заседании нижней палаты. По ее словам, отсутствие сроков трудоустройства в договорах означает и необязательность трудоустройства в принципе.

К принятому в первом чтении законопроекту, по словам Аршиновой, есть немало замечаний, но это, считает она, уже предмет работы над законопроектом во втором чтении. «С сегодняшнего дня начался сбор поправок к законопроекту. Наш комитет по образованию и науке будет вести эту работу в весеннюю сессию, надеюсь, что до конца сессии нами будет законодательно сформирован эффективный механизм целевого обучения для удовлетворения потребностей экономики квалифицированными кадрами со средним профессиональным и высшим образованием», — отметила депутат.

"Распределение выпускников должно стать более прозрачным, а объем целевых направлений непременно должен отражать основные запросы рынка труда. При этом необходимо будет затем отслеживать и практику применения данных законодательных изменений, контролировать трудоустройство направленных на обучение выпускников вузов", — считает политик.