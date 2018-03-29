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Школьник из Чебаркуля может стать лучшим учеником России
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Школьник из Чебаркуля может стать лучшим учеником России 

Хорошие новости 35 минут назад
Фото: Хорошие новости
Семнадцатилетний житель Чебаркуля Андрей Чернышев имеет все шансы, чтобы стать лучшим учеником России в 2018 году. Школьник участвует в межрегиональном этапе конкурса «Ученик года — 2018», уже выполнил все задания конкурса и теперь ждет результатов народного голосования.
Андрей Чернышев заканчивается 11 класс школы №1 города Чебаркуль. В прошлом году он стал победителем конкурса в Челябинской области, а теперь участвует в финальной всероссийском этапе. В межрегиональном этапе он создал выставку о Челябинской области, танцевал под «Мордовочку», рассказал легенду о вербе и провел мастер-класс по созданию голограмм при помощи телефона.
— Андрей также является призером всероссийской олимпиады по экологии, а в 10 классе его избрали президентом школы, — рассказал завуч школы №1 Наталья Владимировна.
При этом Андрей мечтает стать театральным режиссером. Педагоги говорят, что ему хорошо удается импровизация, а еще он умеет отлично держаться на сцене и общаться с залом.
Голосование на звание лучшего ученика России продлится до вечера 29 марта, проголосовать за Андрея можно по ссылке.
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