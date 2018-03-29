Ещё
Торжественный выпуск кремлевских курсантов пройдет на Красной площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Торжественный выпуск кремлевских курсантов пройдет на Красной площади 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 250 лейтенантов получат свои дипломы и нагрудные знаки об окончании знаменитого военного вуза, после чего пройдут торжественным маршем по главной площади страны.
31 марта в Москве на Красной площади состоится торжественная церемония выпуска офицеров в Московском высшем общевойсковом командном училище.
Более 250 лейтенантов получат свои дипломы и нагрудные знаки об окончании знаменитого военного вуза, после чего пройдут торжественным маршем по главной площади страны.
В праздничном мероприятии примут участие представители руководства Министерства обороны РФ, Главного командования Сухопутных войск, ветераны, родители и родственники молодых офицеров.
ТК «Звезда»: последние новости
Военная академия Генерального штаба развивает сотрудничество по обмену опытом и знаниями с ведущими вузами страны Калининградский военно-морской вуз начинает предварительный отбор будущих курсантов Исполнилось 237 лет со дня открытия первой русской мореходной школы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии374
«С чего это я должен их жалеть?»470
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие18
Блогер Варламов задержан в Москве404
Число пострадавших в Кемерово возросло267
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
00:34
В Москве подсчитали безбилетников в автобусах
Новости Москвы
04:25
В столице ожидается до трех градусов тепла
Общество Новости Москвы
10:02
К системе «Электронный дом» подключилось 250 домов
Новости Москвы
01:03
Обитателей зоопарка переведут в летние вольеры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение