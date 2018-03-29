Торжественный выпуск кремлевских курсантов пройдет на Красной площади 

Более 250 лейтенантов получат свои дипломы и нагрудные знаки об окончании знаменитого военного вуза, после чего пройдут торжественным маршем по главной площади страны.
31 марта в Москве на Красной площади состоится торжественная церемония выпуска офицеров в Московском высшем общевойсковом командном училище.
Более 250 лейтенантов получат свои дипломы и нагрудные знаки об окончании знаменитого военного вуза, после чего пройдут торжественным маршем по главной площади страны.
В праздничном мероприятии примут участие представители руководства Министерства обороны РФ, Главного командования Сухопутных войск, ветераны, родители и родственники молодых офицеров.