В школе № 1534 прошла встреча со специалистами по безопасности дорожного движения

Накануне, 27 марта, в актовом зале ШО-1 школы № 1534 состоялся профилактический лекторий для родителей школьников. Тема встречи: «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения и профилактика ДДТТ».

Комплексное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение транспортных правонарушений и травматизма на объектах железнодорожного транспорта провели специалисты УТ МВД России по ЦФО совместно с Городским экспертно-консультативным советом родительской общественности при ДОгМ. Присутствующие с большим интересом прослушали лекцию и задавали актуальные вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.