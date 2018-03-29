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В школе № 1534 прошла встреча со специалистами по безопасности дорожного движения
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В школе № 1534 прошла встреча со специалистами по безопасности дорожного движения 

Твоя Газета 41 минуту назад
Фото: Твоя Газета
Накануне, 27 марта, в актовом зале ШО-1 школы № 1534 состоялся профилактический лекторий для родителей школьников. Тема встречи: «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения и профилактика ДДТТ».
Комплексное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение транспортных правонарушений и травматизма на объектах железнодорожного транспорта провели специалисты УТ МВД России по ЦФО совместно с Городским экспертно-консультативным советом родительской общественности при ДОгМ. Присутствующие с большим интересом прослушали лекцию и задавали актуальные вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.
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