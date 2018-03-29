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В школе Теплого Стана прошла неделя русского языка и литературы
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В школе Теплого Стана прошла неделя русского языка и литературы 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В школе № 109 в рамках недели русского языка и литературы прошли два мероприятия: конкурс у Дуба Мудрости «Что бы это значило?» и литературная игра по мотивам романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин".
Предметная неделя даёт хорошую возможность учителю продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным ученическим соревнованием.
Учитывая интересы и склонности современных детей, которые растут в новой информационной среде, где ведущее место занимает телевидение и интернет, педагоги пытаются найти новые формы и приёмы вовлечения детей в образовательный процесс и развития их интереса к учебным предметам.
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