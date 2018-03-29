В школе Теплого Стана прошла неделя русского языка и литературы

В школе № 109 в рамках недели русского языка и литературы прошли два мероприятия: конкурс у Дуба Мудрости «Что бы это значило?» и литературная игра по мотивам романа А. С. Пушкина " Евгений Онегин ".

Предметная неделя даёт хорошую возможность учителю продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным ученическим соревнованием.

Учитывая интересы и склонности современных детей, которые растут в новой информационной среде, где ведущее место занимает телевидение и интернет, педагоги пытаются найти новые формы и приёмы вовлечения детей в образовательный процесс и развития их интереса к учебным предметам.