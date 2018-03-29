Врачи из поликлиник будут передавать данные о здоровье детей сразу в школы

Артем Ермолаев. Столичным школьникам теперь не придется ходить за справками в поликлинику после болезни. Все данные о его здоровье будут передаваться в учебные заведения в автоматическом режиме. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы

Это две медицинские системы, которые всегда существовали раздельно. Сегодня мы их объединяем. Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют. Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически,

— сообщил Артем Ермолаев в интервью РИА Новости . Система, по словам чиновника, будет двусторонней. Это значит, что медсестра или врач, работающие в школе, смогут таким же образом передавать сведения о плохом самочувствии ребенка в поликлинику. Для этого медработнику нужно будет всего лишь внести соответствующую запись в электронную карту ученика. Система уже была проверена в нескольких учебных заведениях.

Мы сейчас протестировали решение в 6 школах и в этом году постепенно начинаем разворачивать систему. На то, чтобы она заработала в полном объеме, потребуется примерно 2,5 года,