Врачи из поликлиник будут передавать данные о здоровье детей сразу в школы 

Столичным школьникам теперь не придется ходить за справками в поликлинику после болезни. Все данные о его здоровье будут передаваться в учебные заведения в автоматическом режиме. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
Это две медицинские системы, которые всегда существовали раздельно. Сегодня мы их объединяем. Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют. Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически,
— сообщил Артем Ермолаев в интервью РИА Новости. Система, по словам чиновника, будет двусторонней. Это значит, что медсестра или врач, работающие в школе, смогут таким же образом передавать сведения о плохом самочувствии ребенка в поликлинику. Для этого медработнику нужно будет всего лишь внести соответствующую запись в электронную карту ученика. Система уже была проверена в нескольких учебных заведениях.
Мы сейчас протестировали решение в 6 школах и в этом году постепенно начинаем разворачивать систему. На то, чтобы она заработала в полном объеме, потребуется примерно 2,5 года,
— добавил Артем Ермолаев. Через два года в системе могут появиться дополнительные услуги и сервисы, но о них говорить преждевременно. Для начала московские власти планируют наладить работу уже существующей идеи. Фото: shutterstock.com