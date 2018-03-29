Справки из столичных поликлиник автоматически будут передавать в школы Москвы

По словам Артема Ермолаева, до последнего времени школы и поликлиники действовали раздельно. Например, сейчас ученику после выздоровления нужно брать справку в поликлинике, чтобы предоставить ее в школе.

Это две медицинские системы, которые всегда существовали раздельно. Сегодня мы их объединяем. Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют. Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически

— Артем Ермолаев.

Новшество заключается еще и в том, что теперь школьная медсестра тоже получает возможность занести сведения о здоровье ученика в электронную медицинскую карту. Артем Ермолаев рассказал, что система уже протестирована и готова к повсеместному внедрению. «Чтобы она заработала в полном объеме, потребуется примерно 2,5 года», — добавил глава департамента.