Справки из столичных поликлиник автоматически будут передавать в школы Москвы 

Сведения о здоровье школьников из поликлиник будут автоматически передаваться в учебные учреждения Москвы. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
По словам Артема Ермолаева, до последнего времени школы и поликлиники действовали раздельно. Например, сейчас ученику после выздоровления нужно брать справку в поликлинике, чтобы предоставить ее в школе.
Это две медицинские системы, которые всегда существовали раздельно. Сегодня мы их объединяем. Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют. Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически
— Артем Ермолаев.
Новшество заключается еще и в том, что теперь школьная медсестра тоже получает возможность занести сведения о здоровье ученика в электронную медицинскую карту. Артем Ермолаев рассказал, что система уже протестирована и готова к повсеместному внедрению. «Чтобы она заработала в полном объеме, потребуется примерно 2,5 года», — добавил глава департамента.
В нескольких областях России введен карантин в школах и других учреждениях. Так, в Вологодской области в регионе ввели ограничительные мероприятия. По данным правительства региона, в области с 19 по 25 марта зарегистрировано 15,1 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Также закрываются на карантин школы и другие учреждения в Липецке и области. Причиной таких мер стала тяжелая эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ.