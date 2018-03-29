В Майкопе проходит научно-практическая конференция школьников

В столице Адыгеи , на базе гимназии №22, с 28 по 30 марта проходит XIV городская научно-практическая конференция школьников «Сегодня — первые шаги, завтра — большая наука».

Как пояснили в городском комитете по образованию, конференция проводится раз в два года и призвана пробудить интерес школьников к исследовательской работе и научному творчеству.

В этом году в конференции принимают участие 59 учащихся 7-11 классов. Ребята работают над своими проектами под руководством педагогов, ученых и преподавателей вузов.

Школьники занимаются исследовательской деятельностью в области математики, физики, экономики, русского языка, литературы, иностранных языков, истории, обществознания, химии, биологии и экологии, ОБЖ, психологии, географии и технологии. Свои результаты и достижения они презентуют на предметных секциях в ходе публичных выступлений. Также в рамках конференции организована выставка научно-технического творчества.

По окончании работы секций авторы лучших работ получат дипломы и призы.