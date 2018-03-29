Калининградская область и Сингапур начинают сотрудничество в сфере образования

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такое решение было принято 28 марта в рамках встречи заместителя председателя регионального правительства Ильи Баринова и генерального секретаря Профсоюза учителей Сингапура Майка Тирумана.

Майк Тируман представил концепцию повышения уровня профессионализма учителей и директоров школ, которые будут развивать у детей «навыки будущего». Методический коучинг начнется в августе. После его прохождения будут отобраны 20 человек, которые пройдут обучение по интенсивной программе для педагогов-тренеров.

Дополнительно будет запущен единый портал для профессионального развития учителей, доступ к которому получат все педагоги региона. Он станет онлайн-платформой для индивидуального изучения методик преподавания, проверки своих знаний и взаимодействия с коллегами на узконаправленных форумах. Также на портале будет создана база данных уроков, видеолекций и инфографики, которые позволят учителям проводить занятия на более высоком уровне.

«В первую очередь мы должны ориентироваться на запросы наших детей. Мы планируем до августа провести исследование и узнать, какие компетенции они считают основными для «человека будущего». Также мы изучим мнение педагогов по этой теме. После этого мы сможем составить эффективную программу для обучения педагогов, которые будут работать с нашими детьми», — подчеркнул Илья Баринов.

Фото: пресс-служба регионального правительства