В школе № 109 прошла неделя русского языка и литературы

В школе № 109 в рамках недели русского языка и литературы прошел конкурс у Дуба Мудрости «Что бы это значило?»

26 марта учащиеся демонстрировали свое умение объяснять значения слов русского языка.

27 марта состоялась литературная игра по мотивам романа А. С. Пушкина " Евгений Онегин ". Девятиклассники продемонстрировали свои знания романа «Евгений Онегин».

Предметная неделя давно уже является эффективным средством воспитания любви и внимания к предметам в школе, т.к. она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной литературой.