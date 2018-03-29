В школе № 109 прошла неделя русского языка и литературы 

В школе № 109 в рамках недели русского языка и литературы прошел конкурс у Дуба Мудрости «Что бы это значило?»
26 марта учащиеся демонстрировали свое умение объяснять значения слов русского языка.
27 марта состоялась литературная игра по мотивам романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Девятиклассники продемонстрировали свои знания романа «Евгений Онегин».
Предметная неделя давно уже является эффективным средством воспитания любви и внимания к предметам в школе, т.к. она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной литературой.