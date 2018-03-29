Школу в Бобровке после ЧП отремонтируют к 1 сентября

Напомним, что 28 марта на первом этаже здания средней школы в Сузунском районе произошло ЧП — там обрушилась часть внутренней перегородки. Погибших и пострадавших нет.

Размер рухнувшей перегородки — два на три метра. Здание школы в селе Бобровка — двухэтажное. В июне 2016 года его признали частично аварийным, под учебный процесс использовался только второй этаж. К ликвидации последствий обрушения привлекли 12 человек и четыре единицы техники.

«В отношении этого инцидента каких-то предпосылок угрозы для жизни и здоровья детей, педагогов и обслуживающего персонала не было — эта часть здания (где произошло обрушение, — прим. Ред.) была выведена из эксплуатации, техническое состояние было неудовлетворительное, — сказал Андрей Травников . — Министерство образования вместе с муниципальным руководством готовилось к ремонту этого здания. Была разработана проектно-сметная документация, эти работы были завершены к началу 2018 года. Была сделана соответствующая заявка на внесение изменений в закон о бюджете на 2018 год. Вместе с Законодательным собранием мы планировали рассматривать этот вопрос. Но, к сожалению, перегородка упала до этих решений. Я поручил министерству образования, министерству строительства оперативно оценить ситуацию и принять быстрое решение по восстановительным работам, ремонтным работам».

Врио губернатора отметил, что на сегодняшний день эта работа проведена. «Принято решение приступить к ремонтным работам не только в отношении законсервированной части здания, но и выполнить ремонтные работы в целом по всему зданию этой школы. В любом случае все работы будут выполнены в 2018 году — к 1 сентября».

Добавим, что вчера и.о. министра образования Новосибирской области Александр Флек направил специальную комиссию в село Бобровка Сузунского района. Комиссия должна провести обследование здания и дать рекомендации по дальнейшей его эксплуатации.

«В связи с появлением трещин в 2017 году левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации. Учебные занятия проходят только на втором этаже школы. Проведение капитального ремонта здания школы запланировано в период летних каникул 2018 года, на эти цели из бюджета Новосибирской области будет выделено порядка 40 млн рублей», — сообщил и.о. министра Александр Флек.

Справка. В школе села Бобровка Сузунского района обучается 290 детей: начальная школа — 118 детей, основная школа — 121 ребенок, средняя школа — 29 детей, дошкольная группа — 21 ребенок. По данным краеведа села Петкеевой Прасковьи Васильевны, первая школа в Бобровке была частной. Ее организовал Бобровский Иван Севастьянович еще в 1898 году. Нынешнее здание школы было построено в 1980 году.