Вторая волна приема в первый класс: некоторые школы уже ждут «неприписанных» детей

Читатель NN.RU из Дзержинска сообщил, что в школе № 22 висит объявление о второй волне набора будущих первоклашек. Напомним, по существующим правилам с 1 февраля начинается прием заявлений от родителей детей, прописанных на микроучастках. Вторая волна приема заявлений на детей, не прописанных на микроучастках, по постановлению Минобра , начиналась ранее с 1 июля.

Первый заместитель директора департамента образования Дзержинска ОльгаПалеева разъяснила корреспонденту NN.RU, что начать прием заявлений от родителей первоклашек, не прописанных на участках школ, директора учебных заведений могут начать в разное время. Предварительно приняв заявления от родителей «приписанных» детей.

— Закон позволяет начать «вторую волну» в разное время, — сообщила замдиректора департамента. — Сначала принимаются заявления по месту прописки, а потом могут набираться дети с других участков. А вот по поводу вторых смен — такое решение может принять директор школы по согласованию с учредителем учебного заведения. Такое делается в самом крайнем случае. Все дзержинские школы справляются с работой в одну смену.

В предыдущие три года во многих школах Нижнего Новгорода наблюдался родительский ажиотаж. В связи с беби-бумом, который случился в стране десятилетие назад, мест в первых классах иногда попросту не хватало. К тому же Министерство образования РФ настоятельно «рекомендовало» директорам школ ликвидировать вторые смены. И они не могли набрать дополнительные классы из желающих обучаться именно в их школах.

Кроме того, многие родители пытаются устроить своих чад в престижные школы, лицеи, гимназии. Ранее мы рассказывали, какие учебные заведения в Нижнем Новгороде родители считают элитными.

При этом новых школ в области и Нижнем Новгороде и области почти не строилось. В результате и возникал ажиотаж, особенно в новых микрорайонах, которые застройщики часто сдавали без социальной инфраструктуры.

В этом году правила игры немного изменились и 1 февраля мы рассказывали, что в элитных школах, лицеях и гимназиях ночных костров родители во дворах не жгли и друг с другом, как это было в прошлом году, не дрались за место под классной доской.

В элитных нижегородских школах прием идет достаточно спокойно. Директор лицея № 8 ИринаЯрцева рассказала, что нервозность родителей была вызвана предыдущим неприятным опытом.

— У нас все спокойно проходит, никаких очередей, хотя поначалу было беспокойство, — говорит Ирина Николаевна. — Пока мы принимаем заявления от приписанных детей и льготных категорий. Сейчас нам разрешили даже ввести вторую смену, если первоклашек будет много. Конечно, ажиотаж был связан с событиями предыдущих лет. Но мы спокойно все разъясняем родителям и видим, как они успокаиваются. Но, думаю, что детей с других участков мы взять вряд ли сможем. Классы будут укомплектованы. Кстати, и льготникам мы можем отказать, если классы будут укомплектованы. У них же есть право учиться по прописке.

Получается, что родители могут выбрать схему, которую часто обсуждают на тематическийх форумах — прописать ребенка на микроучастке, относящемся к школе.

В гимназии № 1 на площади Минина ситуация такова, что больше трех первых классов, набрать не удастся.

— Родители потихоньку подтягиваются, сформирован уже один первый класс, рассказал директор гимназии Игорь Жигунов . — Всего наберем три класса. Вторая смена у нас есть, и в ней учатся уже больше классов, чем рекомендовано. Так что, детей с других участков мы вряд ли примем.

В гимназию № 165 Автозаводского района родители тоже очень хотят пристроить своих детей. Репутация у этой школы достаточно высокая, родители готовы возить сюда своих детей из разных районов города.

— К нам пока идут родители с «приписных» участков, — рассказали в гимназии. — Первые классы, скорее всего, будут сформированы полностью из детей, которые к нам прикреплены.

Вывод можно сделать один — скорее всего, в элитных школах свободных мест не будет. Поэтому родителям, которые хотят устроить сюда своих первоклассников, стоит подумать о том, что и рядом с домом может оказаться школа, в которой найдется просто хороший учитель. Который в младшей школе научит ученика учиться. Это основная задача начальной школы. А потом можно попытаться перейти в престижное учебное заведение.