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Студенты и сотрудники университета в Челябинске эвакуировались из-за задымления
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Студенты и сотрудники университета в Челябинске эвакуировались из-за задымления 

ТАСС 33 минуты назад
ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Сто пятьдесят студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного университета в четверг утром самостоятельно эвакуировались на улицу из главного корпуса из-за задымления в цокольном этаже. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.
"В цокольном этаже главного корпуса Южно-Уральского государственного университета произошло небольшое задымление. Там «замкнул» электродвигатель вентиляционной системы. 150 сотрудников и студентов вуза эвакуировались на улицу самостоятельно, погибших и пострадавших нет. На место прибыли сотрудники МЧС, сейчас проводится проветривание", — сказал собеседник агентства.
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