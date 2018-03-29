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Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 приняли участие в III смотре-конкурсе творческих коллективов Ради жизни на Земле!
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Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 приняли участие в III смотре-конкурсе творческих коллективов Ради жизни на Земле! 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: ГБОУ Школа 2073
25 марта в ГБОУ Школа №315 состоялся III смотр-конкурс творческих коллективов «Ради жизни на Земле!», где обучающиеся ГБОУ Школа №2073 приняли самое активное участие — сообщается на официальной странице школы в социальной сети.
Смотр-конкурс творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, является культурно-просветительской площадкой для студентов, школьников и воспитанников дошкольных учреждений города Москвы.
В числе гостей фестиваля творческие коллективы, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, деятели искусства и литературы.
Смотр-конкурс проходит под девизом: «Великие победы России» и посвящён 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом.
Наши конкурсанты проявили характер и показали настоящее актерское мастерство!
В конце мероприятия ребятам вручили памятные грамоты. Молодцы ребята!
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