Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 приняли участие в III смотре-конкурсе творческих коллективов Ради жизни на Земле!

Фото: ГБОУ Школа 2073

25 марта в ГБОУ Школа №315 состоялся III смотр-конкурс творческих коллективов «Ради жизни на Земле!», где обучающиеся ГБОУ Школа №2073 приняли самое активное участие — сообщается на официальной странице школы в социальной сети.

Смотр-конкурс творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, является культурно-просветительской площадкой для студентов, школьников и воспитанников дошкольных учреждений города Москвы.

В числе гостей фестиваля творческие коллективы, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, деятели искусства и литературы.

Смотр-конкурс проходит под девизом: «Великие победы России» и посвящён 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом.

Наши конкурсанты проявили характер и показали настоящее актерское мастерство!

В конце мероприятия ребятам вручили памятные грамоты. Молодцы ребята!