Студенты-целевики получат гарантии трудоустройства

В договоре о целевом обучении будут прописаны срок трудовой деятельности выпускника в организации и срок его трудоустройства в неё. За неисполнение условий договора каждой из сторон предусмотрены штрафные санкции. Соответствующий законопроект в первом чтении депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании 29 марта.

Правительственный законопроект, внесённый в Госдуму 28 декабря 2017 года, направлен на совершенствование целевого обучения. Наряду с другими мерами, как рассчитывают в Минобрнауки , он будет способствовать реализации поручения Владимира Путина на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, которое состоялось 27 декабря.

«Государство затрачивает средства на обучение, однако государственные структуры, направляющие целевиков, их не востребуют, а школы и больницы не получают молодых специалистов», — обозначила « Парламентской газете » одну из главных проблем целевого обучения член Комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова сразу после внесения документа в палату.

Разработанный Минобрнауки документ расширяет список возможных заказчиков целевого обучения за счёт компаний, включённых в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, а также организаций, созданных госкорпорациями. Кроме того, законопроект освобождает заказчиков целевого обучения от организации учебной, производственной и преддипломной практики.

Ещё одна новелла — сроки трудовой деятельности выпускника и трудоустройства в организацию — заказчика целевого обучения. В случае неисполнения обязательств в рамках договора нарушитель будет оштрафован в размере расходов федерального, регионального либо местного бюджета, за счёт средств которых обучается гражданин.