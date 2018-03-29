23-25 марта 2018 года на базе профильного лагеря Соколёнок прошла 4 межрегиональная профильная Школа поисковика-2018

Фото: ГБОУ Школа 2073

В работе Школы приняли участие специалисты ЦСООР «Лидер», РОССОЮЗСПАС, организационно методическое сопровождение осуществлял Ресурсный центр ГБОУ Школа № 2073, Ассоциация руководителей поисковых отрядов «Нарский рубеж», ГМЦ ДОгМ, и главный организатор мероприятия — Московское городское отделение Российского военно-исторического общества — сообщает официальный сайт ГБОУ Школа 2073.

Главной целью обучения в Школе стало приобщение детей и молодёжи к героической истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отработка взаимодействия поисковых отрядов и групп, подготовка поисковых отрядов к открытию поискового сезона и Всероссийскому слёту поисковых отрядов в 2018 году, а также обмен опытом, выявление лучших поисковиков, которые будут представлять ВПО «Нарский рубеж» на Международном Слёте детских поисковых отрядов городов — героев, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Международном детском центре «Артек».

Во время работы профильной «Школы поисковика» ребята закрепили знания по различным дисциплинам, которые необходимы в поисковой работе.

Юные поисковики также сдали экзамены по определению видов боеприпасов (каждый поисковик должен знать виды самых распространённых боеприпасов в 1941 г., используемых в полосе обороны города Москвы , а также их характеристики и алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов). Сдача экзамена осуществлялась в индивидуальном порядке в виде теста на компьютере.

Одновременно с этим, ребята приняли участие в конкурсе знатоков истории «Мы эрудиты в Великой Отечественной войне». Для обучающихся был проведен мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи на тренажере, а проверить свои знания, ребята смогли через выполнение тестов.

В течение первого дня юные поисковики отрабатывали строевую подготовку, так как любое мероприятие заканчивается торжественным парадом. В вечернее время — защищали свои исследовательские проекты, а по завершению конкурса был представлен документальный фильм про оборону Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Во второй день была организована встреча с людьми, которые с интересом изучают историю войны 1812 года на территории ТиНАО. С показом найденных экспонатов на территории Новой Москвы и сопровождающим рассказом, ребята узнали много интересного из истории своей малой родины.

Заключительным этапом Школы стала спортивная игра на местности. Команды на время перемещались по всей территории лагеря и выполняли поставленные задачи. По итогам соревнований сборная команда из 10 человек ГБОУ Школа №2073 заняла почетное 1 место.

Наш слет закончился творческим вечером с участием поэта и музыканта Сергея Кулешова

В этом учебном году военно-патриотическое объединение «Нарский рубеж», в состав которого входят поисковые отряды ГБОУ Школа 2073, по итогам конкурсного отбора в рамках тематической образовательной программы «Герои нашего времени», стали Победителями и для лучших поисковиков всего объединения в составе 20 человек, выделены путевки в Международный детский центр «Артек» на 5 смену, которая планируется с 4 по 24 мая 2018 года.

Лучшие поисковики от ГБОУ Школа № 2073 уже сегодня готовятся к смене в составе от «Вороновского рубежа»: Королев Роман , Пирогов Никита и Кучеренко Егор, от «Родника» Волкова Анастасия и Аляева Екатерина. Пожелаем им удачи.

Руководители поисковых отрядов Пирогова Л. Б. и Морозова И. В.