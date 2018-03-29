Ещё
В Челябинске объявили набор матросов-спасателей, обучение бесплатное
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Челябинске объявили набор матросов-спасателей, обучение бесплатное 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинская служба спасения набирает ребят для обучения по специальности матрос-спасатель. Обучение для желающих в сезон поработать на пляжах бесплатное. За два месяца до открытия сезона ребята пройдут «курс начинающего спасателя», чтобы с июня по август выпускники смогут работать на городских пляжах. Заработную плату обещают от 12 000 рублей. Студентам же предлагают по совместительству пройти практику.
— График работы 2 через 2. Также есть возможность для студентов прохождения практики и досрочной сдачи сессии. Студентам предоставляется гибкий график для прохождения сессии и сдачи экзаменов, — говорит служба спасения.
На курсы записались уже почти 50 человек. Если вы хотите тоже записаться, нужно прийти по адресу Елькина 81а, 2 этаж в отдел кадров (часы приема: пн-пт с 08:30 до 17:00, обед с 12 до 13 часов).
По вопросам обращайтесь по телефону 264-20-81 или в личных сообщениях.
Хорошие новости: последние новости
Челябинцы запустили сотни шаров в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" Максим Сураев сделал первое в мире селфи перед полетом в космос Челябинский стронгмэн сыграл богатыря в комедии от Disney
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло157
Блогер Варламов задержан в Москве198
Россия приготовила ответ США243
Азербайджан забраковал российское оружие361
«С чего это я должен их жалеть?»71
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
01:30
Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение