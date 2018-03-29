В Челябинске объявили набор матросов-спасателей, обучение бесплатное

Челябинская служба спасения набирает ребят для обучения по специальности матрос-спасатель. Обучение для желающих в сезон поработать на пляжах бесплатное. За два месяца до открытия сезона ребята пройдут «курс начинающего спасателя», чтобы с июня по август выпускники смогут работать на городских пляжах. Заработную плату обещают от 12 000 рублей. Студентам же предлагают по совместительству пройти практику.

— График работы 2 через 2. Также есть возможность для студентов прохождения практики и досрочной сдачи сессии. Студентам предоставляется гибкий график для прохождения сессии и сдачи экзаменов, — говорит служба спасения.

На курсы записались уже почти 50 человек. Если вы хотите тоже записаться, нужно прийти по адресу Елькина 81а, 2 этаж в отдел кадров (часы приема: пн-пт с 08:30 до 17:00, обед с 12 до 13 часов).

По вопросам обращайтесь по телефону 264-20-81 или в личных сообщениях.