В Ханты-Мансийске обсудили вопросы трудоустройства студентов и иностранцев

Специалисты Ханты-Мансийского центра занятости населения провели ряд встреч. В ходе рабочей встречи с работодателями города, осуществляющими прием на работу иностранных граждан, были обсуждены вопросы соблюдения миграционного законодательства при трудоустройстве иностранцев. Кроме того, чиновники проинформировали бизнесменов об изменениях в федеральном законодательстве в части увеличения МРОТ и квотирования рабочих мест при приеме на работу. Остановились и на важности предоставления городскому Центру занятости населения сведений о потребности в работниках и наличии вакансий.

Также в течение марта специалисты Центра занятости приняли участие во встречах со студентами старших курсов Югорского государственного университета и Колледжа-интерната центра искусств для одаренных детей Севера. Во встречах приняли участие порядка 100 студентов. Им рассказали о мерах госпрограммы «Содействие занятости населения», направленных на трудоустройство молодых специалистов, а также о порядке организации временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций в возрасте до 25 лет.