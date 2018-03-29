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В Ханты-Мансийске обсудили вопросы трудоустройства студентов и иностранцев
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В Ханты-Мансийске обсудили вопросы трудоустройства студентов и иностранцев 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 53 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Специалисты Ханты-Мансийского центра занятости населения провели ряд встреч. В ходе рабочей встречи с работодателями города, осуществляющими прием на работу иностранных граждан, были обсуждены вопросы соблюдения миграционного законодательства при трудоустройстве иностранцев. Кроме того, чиновники проинформировали бизнесменов об изменениях в федеральном законодательстве в части увеличения МРОТ и квотирования рабочих мест при приеме на работу. Остановились и на важности предоставления городскому Центру занятости населения сведений о потребности в работниках и наличии вакансий.
Также в течение марта специалисты Центра занятости приняли участие во встречах со студентами старших курсов Югорского государственного университета и Колледжа-интерната центра искусств для одаренных детей Севера. Во встречах приняли участие порядка 100 студентов. Им рассказали о мерах госпрограммы «Содействие занятости населения», направленных на трудоустройство молодых специалистов, а также о порядке организации временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций в возрасте до 25 лет.
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