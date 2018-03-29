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Магистратура не дает отсрочку от армии — полпреды в Конституционном суде
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Магистратура не дает отсрочку от армии — полпреды в Конституционном суде 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Полномочные представители органов государственной власти в Конституционном суде РФ заявили, что студенты магистратуры не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.
В четверг КС рассматривает жалобы двух студентов магистратуры на законодательную норму, согласно которой право на отсрочку от призыва в армию предоставляется для получения высшего образования только один раз. Это не позволяет обладателям диплома бакалавра получить право на отсрочку для обучения в магистратуре.
Все полпреды власти в КС однозначно заявили, что оспариваемая норма не противоречит Конституции.
Так, полномочный представитель Госдумы Татьяна Касаева отметила, что гражданин, который получил право на отсрочку в связи с обучением на бакалавриате, уже реализовал соответствующее право.
Дальнейшее образование в магистратуре молодые люди вправе продолжить после прохождения военной службы, сказала она.
Окончательное решение по делу Конституционный суд примет в серии закрытых совещаний.
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