Магистратура не дает отсрочку от армии — полпреды в Конституционном суде

Полномочные представители органов государственной власти в Конституционном суде РФ заявили, что студенты магистратуры не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг КС рассматривает жалобы двух студентов магистратуры на законодательную норму, согласно которой право на отсрочку от призыва в армию предоставляется для получения высшего образования только один раз. Это не позволяет обладателям диплома бакалавра получить право на отсрочку для обучения в магистратуре.

Все полпреды власти в КС однозначно заявили, что оспариваемая норма не противоречит Конституции.

Так, полномочный представитель Госдумы Татьяна Касаева отметила, что гражданин, который получил право на отсрочку в связи с обучением на бакалавриате, уже реализовал соответствующее право.

Дальнейшее образование в магистратуре молодые люди вправе продолжить после прохождения военной службы, сказала она.

Окончательное решение по делу Конституционный суд примет в серии закрытых совещаний.