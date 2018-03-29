Медведев призвал привлекать больше детей в секции

Президиум совета по стратегическому развитию собрался, чтобы обсудить реализацию приоритетного проекта в сфере доступного дополнительного образования для детей, в том числе состояние региональных систем. «Есть проблемы недофинансированности, изношенности инфраструктуры, низкого уровня оснащения. Все это просто не позволяет детям полноценно обучаться по программам дополнительного образования. Надо посмотреть, как улучшить эту ситуацию», — подчеркнул председатель правительства. Особое внимание предстоит уделить тем регионам, включая ряд республик Северного Кавказа и Крым , — где ситуация совсем сложная.

Паспорт проекта предусматривает переоснащение в 2018 году 400 тысяч учебных мест дополнительного образования, а к 2025 году — 1,8 миллиона, из которых 600 тысяч в сельской местности. В 2019 году программами допобразования должны охватить на 1,5 миллиона детей больше, чем в прошлом.

Но дополнительное образование не является обязательным — подрастающее поколение еще нужно заинтересовать, привлечь в кружки и секции. «Задача — сделать программы такого образования максимально разнообразными и интересными для юного поколения, чтобы дети хотели посещать различные кружки и секции, а не сидели в Сети, и никуда из дома не выходили, — сказал глава кабинета министров. — Именно такого рода кружки и секции в значительной степени определяют профессиональную ориентацию молодого человека». Так, сегодня почти под 50 тысяч детей обучаются в технопарках «Кванториум» на постоянной основе, 400 тысяч — активные участники различных мероприятий и проектов, которые проходят в современных комплексах. Только в 2017 году в 37 регионах открыли 51 такой технопарк.

И для расширения сферы дополнительного образования иногда нет необходимости строить что-то новое. Достаточно, обратил внимание Медведев, использовать имеющуюся инфраструктуру: многие образовательные организации работают лишь половину дня, а остальное время не используется по назначению. «Поэтому нужно радикально упростить взаимодействие между музыкальными и художественными школами, между вузами и колледжами, между вообще любыми образовательными организациями. Это просто позволит привлечь большее количество детей и не создавать дополнительных затрат по созданию новых зданий и сооружений для этих целей», — считает он.

Кроме того, важно расширять работу над повышением квалификации системы допобразования, указал премьер-министр. В законодательство для этого внесены изменения, позволяющие за счет бюджетных средств поддерживать негосударственные организации.