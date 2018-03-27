​Антитеррористические меры в школах России противоречат требованиям пожарной безопасности

27 марта блогер Илья Варламов опубликовал материал «Ваши дети в опасности», в котором он обращает внимание, что «на сайте любой российской школы или детского сада вывешен документ… „Инструкция по противодействию терроризму“… В третьем пункте этой инструкции написано: »…запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны». Эту инструкцию предписано соблюдать всем школам и детским садам».

Далее Варламов в качестве примеров приводит фото инструкций, опубликованных на сайтах Саланчикской школы-интерната, Центра развития ребенка — детского сада №5 города Можайска , Ледовской основной общеобразовательной школы. Блогер советует проверить, «как выглядит аварийный выход в школе, куда ходит ваш ребенок»: «В идеале на аварийных выходах должны стоять специальные двери, которые открываются только с одной стороны, чтобы можно было только выйти. Но в России такие почти не применяются, тем более в школах. Более того, есть специальный формат дверей, так называемые panic exit или push bar. Это дверь, которая устанавливается на аварийном выходе. Она имеет широкую ручку или кнопку, которая открывает дверь при малейшем давлении. В России такие двери я встречал только в отелях, построенных по международным стандартам. А пока в российских школах и детских садах мало шансов спастись, случись что. Вы уверены, что в случае чего учителя успеют снять пломбы с опечатанных дверей, найти ключи и открыть все запасные выходы?»

«3. Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном учреждении № ______

1. Заместителю директора образовательного учреждения по административно-хозяйственной части ____________ содержать в порядке чердачные, подвальные и подсобные помещения и запасные выходы из здания образовательного учреждения, которые должны быть закрыты и опечатаны. Опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и электрощиты. Ежедневно осуществлять контроль за состоянием этих объектов. Следить за освещением территории образовательного учреждения в темное время».

Как сообщал «Югополис», пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове возник вечером в воскресенье 25 марта. По числу жертв он стал одним из крупнейших в России за 100 лет. На данный момент известно, что погибли 64 человека, 52 пострадали, 12 из них остаются в больницах. В соцсетях активно распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек. Власти опровергают эти данные.

Известно, что в здании не сработали системы сигнализации и пожаротушения. Очевидцы рассказывают, что никто практически не понял, как начался пожар, потому что не было предупреждения. В торговом центре начались паника и давка. Двери оказавшихся в эпицентре пожара кинозалов были заблокированы, из-за чего люди не могли выбраться. Многие выбивали окна и прыгали вниз.

При этом, по данным местных СМИ, помещения ТРЦ были обиты горючим пластиком, что способствовало гибели людей. Легко плавящийся материал с ядовитым дымом превратил помещения в смертельную ловушку.

По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» задержаны 4 человека. Следователи допрашивают задержанных. Возбуждено уголовное дело.

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