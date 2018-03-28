Демонстрационные экзамены помогают выбрать место учебы

28 марта в столице прошел один из дней демонстрационного экзамена по программам допобразования углубленного уровня.

Школьники на площадке первого Московского образовательного комплекса продемонстрировали навыки по таким направлениям, как «Прототипирование» и «Мобильная робототехника». Именно по ним учащиеся показали свои знания и умения работать с умными технологиями.

Оценивали работы участников экспертные комиссии. В их состав вошли представители колледжей, центров технологической поддержки образования федеральных вузов и компаний-работодателей.

— Участники, успешно сдавшие экзамен, получат разработанный Московским центром качества образования сертификат с персональной дифференцированной оценкой сразу по нескольким компетенциям, — рассказали в Департаменте образования города Москвы

Всего на участие в демонстрационном экзамене по направлениям «Прототипирование» и «Мобильная робототехника» от образовательных организаций города поступило свыше 700 заявок. Сдача экзамена — еще одна возможность для столичных школьников в более оперативном режиме определиться с выбором колледжа или вуза. В результате учиться в них приходят наиболее мотивированные выпускники школ.