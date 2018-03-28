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Международным и заказным автобусам во время ЧМ-2018 запретят въезд в Самару
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Международным и заказным автобусам во время ЧМ-2018 запретят въезд в Самару 

63.ru 33 минуты назад
Фото: 63.ru
В среду, 28 марта, в Самарской области досрочно прошел Единый государственный экзамен. Речь идет об устной части итоговой аттестации по иностранным языкам. Об этом сообщили в региональном Минобрнауки.
— Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек, — рассказали в ведомстве.
Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Нарушений порядка проведения ЕГЭ камеры не зафиксировали.
— Удаленных с экзамена участников и завершивших аттестацию досрочно по уважительной причине — нет, — рассказали в Минобрнауки.
Итоги ЕГЭ участники узнают в ближайшее время. Максимально на экзамене можно набрать 20 баллов.
Период досрочной сдачи единого государственного экзамена стартовал 21 марта. О своем желании сдать итоговую аттестацию раньше положенного времени заявили 307 учащихся. Среди них 12 выпускников этого года.
Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните школьную программу. Для этого вам надо пройти простое тестирование. Вопросы взяты из учебных программ по обязательным и самым популярным предметам — русскому языку, математике, обществознанию, физике и истории.
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