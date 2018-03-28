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Инженеры вытесняют юристов и экономистов
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Инженеры вытесняют юристов и экономистов 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В конце марта в столичных вузах стартовали дни открытых дверей для школьников. Будущие студенты смогут узнать обо всех особенностях обучения и выбранной ими профессии.
Корреспондент «ВМ» выяснила, какие специальности сейчас популярны у молодежи. Как отметила специалист в сфере образования Ирина Абанкина, сейчас в столице возрастает привлекательность и даже престиж рабочих профессий и, как следствие, средне-специальных учебных заведений.
— Это связано с тем, что после окончания техникума, колледжа легче найти работу, да и самих вакансий больше, — отметила Абанкина.
Она особо подчеркнула, что в столице в последнее время прошел ряд конкурсов профессионального мастерства, и это сыграло свою роль в популяризации именно рабочих профессий среди молодежи.
— Один из факторов популярности таких специальностей заключается в том, что все больше применяется компьютерная техника, высокие технологии, — подчеркнула эксперт.
Столичная особенность в сфере среднеспециального образования заключается в том, что город переоснастил такие учебные заведения, кроме того, преподают здесь в основном молодые специалисты, которые знают все особенности работы с новым, современным оборудованием. Помимо этого столица делает большой акцент на том, чтобы учащиеся ссузов принимали активное участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
— Еще один важнейший аспект — в Москве большое внимание уделяется профориентации. Для этого в городе работают различные образовательные комплексы, технопарки, и все это интегрируется со школьным образованием. Это дает возможность ребятам освоить профессиональные навыки еще до поступления в учебные заведения. Это безусловное преимущество столицы, — уточнила Ирина Абанкина.
Что касается высшего образования, то в последние годы и в Москве, и в целом по России вырос престиж инженерных специальностей. Однако, по словам Абанкиной, если составлять некий рейтинг, то на первом месте остаются медицинские вузы, где довольно высокий конкурс.
Если говорить о некогда популярных профессиях юриста и экономиста, то ажиотажа вокруг этих профессий нет. Если выпускники и решают связать свою жизнь с этими специальностями, то предпочитают обучение в ведущих университетах страны. Набирает популярность и педагогическое образование. И здесь, по словам Ирины Абанкиной, огромную роль сыграли именно столичные профильные вузы.
— К педагогическому образованию стали относиться как к тому, которое потом позволит найти хорошую работу, устроиться в жизни, — подчеркнула эксперт.
Также большой интерес у школьников вызывает все, что связано с дизайном, урбанистикой, массовыми коммуникациями.
Если говорить о соотношении бюджетных мест, то на таких специальностях, как «бюджет», «экономика», «юриспруденция», обучение ведется в основном на коммерческой основе. Абанкина заявила, что здесь примерно 11 процентов бюджетных мест.
— В вузах гуманитарной и технической направленности примерно 20–25 процентов студентов учатся за счет бюджета, в медицинских университетах таких мест — около половины, — заключила в беседе с «ВМ» Ирина Абанкина.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Васильева, министр образования и науки РФ:
— В нашей стране проводятся мероприятия по обеспечению конкурентоспособности высшего образования. Они реализуются в рамках программы «Глобальное образование» — в 2017 году гранты для обучения за рубежом получили 197 россиян; завершили обучение и трудоустроились на российские предприятия 46 участников программы.
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