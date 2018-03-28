Самарские студенты учатся проектировать сельхозтехнику на высокотехнологичном оборудовании

Создать модель комбайна или трактора с помощью нажатия одной кнопки. Привычные кульманы и циркули для студентов Самарской сельхозакадемии теперь заменили 3D-технологии. В вузе сегодня открылся новый класс проектирования сельхозмашин. Высокотехнологичное оборудование здесь появилось благодаря поддержке производственных предприятий области.

Они себя уже с гордостью называют сотрудниками конструкторского бюро. Ватманы, кульманы и карандаши — все в прошлом. Класс проектирования больше похож на кабинет информатики. Задания студенты инженерного факультета выполняют на компьютере в специальной программе. Курс 3D-моделирования начинается с составления простой детали и завершается созданием сложного механизма. «По диаметру подобрали полу-муфту, зубчатое колесо, все посчитали, построили зубья, сейчас я занимаюсь как раз сборкой всех деталей», — поделилась студентка Влада Свица.

Нарисованные в 3D-графике модели — это не фантазия самих студентов, а будущие образцы современных сельхозагрегатов. По такой технологии их воплощают в реальные детали на самом производстве на станках ЧПУ. Ведущие заводы области по производству агротехники поддержали идею создания высокотехнологичного класса — они заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров, начиная со студенческой скамьи. «И для этого надо не только организовывать практику и стажировку студентов на лучших предприятиях, где можно и у кого учиться, и чему учиться, но и в аудиториях нужно создавать те возможности, которые позволяют видеть эти современные технологии и машины», — рассказал ректор Самарской государственной сельхозакадемии Александр Петров

Алексей Попов. В другом классе студенты познают азы биотехнологий. Одно из инновационных предприятий области установило здесь массивный биореактор. В установку помещается любая органика: навоз, помет или рыбные отходы, а на выходе вырабатывается метан и удобрения для восстановления плодородия почв. Последнее сейчас крайне актуально — на это направление федеральным Минсельхозом даже предусмотрены субсидии. Студенты смогут опробовать установку на практике: у вуза есть небольшое поголовье крупного рогатого скота. «Наша обязанность сегодня — создавать вместе с работодателем и заинтересованным сообществом условия, которые будут способны генерировать в наших студентах желание обучаться и получать те навыки, которые будут востребованы на рынке труда», — отметил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

За последние три года в аграрном вузе области открыто более 20 аудиторий при участии потенциальных работодателей. В этом году планируется создать еще несколько классов и охватить другие факультеты.