В Самарской области ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдали 16 человек

В среду, 28 марта, в Самарской области досрочно прошел единый государственный экзамен. Речь идет о устной части итоговой аттестации по иностранным языкам. Об этом сообщили в региональном Минобрнауки.

— Из 21 зарегистрированных экзаменующихся на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек, — рассказали в ведомстве.

Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Нарушений порядка проведения ЕГЭ камеры не зафиксировали.

— Удаленных с экзамена участников и завершивших аттестацию досрочно по уважительной причине — нет, — рассказали в Минобрнауки

Итоги ЕГЭ участники узнают в ближайшее время. Максимально на экзамене можно набрать 20 баллов.

Период досрочной сдачи единого государственного экзамена стартовал 21 марта. О своем желании сдать итоговую аттестацию раньше положенного времени заявили 307 учащихся. Среди них 12 выпускников этого года.

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