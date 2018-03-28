Проектов много, но нужны деньги: на Левенцовке построят еще две школы

Жители Левенцовского микрорайона на официальном сервере администрации города создали петицию, в которой потребовали быстрее построить еще одну школу. После того, как эта информация была опубликована на портале 161.ru, городская администрация заверила жителей, что в районе постоят не одну, а сразу две школы.

Правда, когда это произойдет, не уточняется. Также когда-нибудь в районе появятся два садика (сейчас на Левенцовке их три).

— На территории 5-го микрорайона будет школа на 1100 учащихся. Уже разработана проектная и рабочая документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас прорабатывается вопрос привлечения средств федерального бюджета на строительство двух детских садов и школьного комплекса, — сказали в городском департаменте строительства.

Школу на 1257 учащихся также построят в шестом микрорайоне Левенцовки. Расходы на строительство лягут на плечи инвестора. В случае с этой школой пока только «прорабатывается вопрос проектирования», отметили в ведомстве.

В 2017 году на Жданова открылась самая большая на юге России школа № 115. Сейчас там обучается 1400 учеников. В школе 66 классов, из них 15 — первые. Здесь есть не только 1 «А», но и 1 «О» и даже 1 «У». При этом выпускных, одиннадцатых, классов нет. По словам родителей, первоклассников в этом году будет так же много, как и в прошлом.

Поэтому одни мамы и папы переживают, что в школе не хватит мест, а другие беспокоятся о том, что младшеклассники будут учиться во вторую смену.