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Проектов много, но нужны деньги: на Левенцовке построят еще две школы
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Проектов много, но нужны деньги: на Левенцовке построят еще две школы 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Жители Левенцовского микрорайона на официальном сервере администрации города создали петицию, в которой потребовали быстрее построить еще одну школу. После того, как эта информация была опубликована на портале 161.ru, городская администрация заверила жителей, что в районе постоят не одну, а сразу две школы.
Правда, когда это произойдет, не уточняется. Также когда-нибудь в районе появятся два садика (сейчас на Левенцовке их три).
— На территории 5-го микрорайона будет школа на 1100 учащихся. Уже разработана проектная и рабочая документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас прорабатывается вопрос привлечения средств федерального бюджета на строительство двух детских садов и школьного комплекса, — сказали в городском департаменте строительства.
Школу на 1257 учащихся также построят в шестом микрорайоне Левенцовки. Расходы на строительство лягут на плечи инвестора. В случае с этой школой пока только «прорабатывается вопрос проектирования», отметили в ведомстве.
В 2017 году на Жданова открылась самая большая на юге России школа № 115. Сейчас там обучается 1400 учеников. В школе 66 классов, из них 15 — первые. Здесь есть не только 1 «А», но и 1 «О» и даже 1 «У». При этом выпускных, одиннадцатых, классов нет. По словам родителей, первоклассников в этом году будет так же много, как и в прошлом.
Поэтому одни мамы и папы переживают, что в школе не хватит мест, а другие беспокоятся о том, что младшеклассники будут учиться во вторую смену.
— В следующем году мой ребенок пойдет во второй класс. Нам уже сказали, что занятия у нас будут начинаться днем из-за того, что будет много первоклассников. Вторая смена — крайне неудобно. Особенно зимой, когда рано темнеет, — рассказала мама одной из учениц Анна Иванова.
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