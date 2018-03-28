На Синявинской поговорили о влиянии религии в современном обществе 

Тематический урок о влиянии религии в современном обществе прошел в 10 «А» классе «Школы Перспектива».
Школьникам рассказали о том, как история мировых религий отражается в современной культуре и о значении традиционных ценностей в жизни современного человека.
— Ученики отнеслись к материалу с интересом, лучшим отражением которого стала оживленная и продуктивная дискуссия, организованная после презентации, — рассказал представитель администрации школы.
Урок провели учителя истории И. Богачев и Н. Большаков. (то)