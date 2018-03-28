В Барнауле плита из школьного забора упала на девочку и придавила её? 

Это случилось 19 марта около 16.20 возле барнаульской средней школы №31. Бетонная плита из ограждения школьной территории обрушилась и придавила ученицу первого класса. С различными травмами девочка госпитализирована в городскую больницу. По данному факту проводится доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны руководства школы. «Предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения», — сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.