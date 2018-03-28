О личностном росте учителя говорили на Герасимовских чтениях в Вологде

Встречи в память об основателе города святом Герасиме прошли на 10 площадках, которые открылись в учреждениях образования Вологды . На Герасимовские чтения пришли учителя, работники культуры, преподаватели воскресных школ, а так же родители и ученики.

Свои площадки для участников чтений предоставили восемь детских садов и две школы города. Так в СОШ № 25 приехали делегации от 36 учебных организаций: школ, детских садов, центров дополнительного образования. Здесь открылось сразу две секции. Первая — посвящалась духовно-нравственному воспитанию школьников в условиях действующего Федерального образовательного стандарта. Вторая — касалась личностного роста учителя.

«Это секция очень важная, потому что именно учитель несет зерно духовно-нравственного воспитания для учеников, — подчеркнула заместитель директора школы № 25 Елена Витова. — На Герасимовских чтениях каждый участник подчеркнул для себя что-то новое и нужное для дальнейшей работы, а также личного развития».

Отметим, что работа на секциях началась сегодня с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово . В связи с национальным трауром изменили и торжественную программу.

Герасимовские чтения проходят в нашем городе уже в пятый раз. Их организует Управление образования города при поддержке Вологодской митрополии. Открытие прошло накануне с молебна в часовне преподобного Герасима Вологодского.