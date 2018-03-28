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О личностном росте учителя говорили на Герасимовских чтениях в Вологде
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О личностном росте учителя говорили на Герасимовских чтениях в Вологде 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
Встречи в память об основателе города святом Герасиме прошли на 10 площадках, которые открылись в учреждениях образования Вологды. На Герасимовские чтения пришли учителя, работники культуры, преподаватели воскресных школ, а так же родители и ученики.
Свои площадки для участников чтений предоставили восемь детских садов и две школы города. Так в СОШ № 25 приехали делегации от 36 учебных организаций: школ, детских садов, центров дополнительного образования. Здесь открылось сразу две секции. Первая — посвящалась духовно-нравственному воспитанию школьников в условиях действующего Федерального образовательного стандарта. Вторая — касалась личностного роста учителя.
«Это секция очень важная, потому что именно учитель несет зерно духовно-нравственного воспитания для учеников, — подчеркнула заместитель директора школы № 25 Елена Витова. — На Герасимовских чтениях каждый участник подчеркнул для себя что-то новое и нужное для дальнейшей работы, а также личного развития».
Отметим, что работа на секциях началась сегодня с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово. В связи с национальным трауром изменили и торжественную программу.
Герасимовские чтения проходят в нашем городе уже в пятый раз. Их организует Управление образования города при поддержке Вологодской митрополии. Открытие прошло накануне с молебна в часовне преподобного Герасима Вологодского.
В этот год чтения носят название «Верность родной земле» и посвящены памяти профессора Александра Васильевича Камкина.
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