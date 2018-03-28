Школьники из Черемушек поучаствовали в «Безопасном колесе» 

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» является командным первенством среди обучающихся общеобразовательных организаций. В межрайонных соревнованиях приняли участие пятиклассники из школы № 2115 района Черемушки.
Четверка смелых школьников во главе с опытным наставником Сергеем Лозовым достойно подготовилась к испытаниям и в результате заняла третье место. «Особенно наши учащиеся отличились в индивидуальном вождении велосипеда в Автогородке, а также в знаниях правил дорожного движения РФ», — передает пресс-служба школы № 2115.